Die LebensArt kommt vom 17. bis 19. September wieder an den Weinheimer Waidsee

Lübeck, 1.9.2021 Die beliebte Garten- und Lifestyle-Veranstaltung LebensArt kommt nach einem Jahr Pause erneut nach Weinheim. Die Besucher der LebensArt, die vom 17. bis 19. September am idyllischen Waidsee gastiert, erwartet eine Fülle neuer Ideen rund um Haus und Garten.

Aktuell laufen die Vorbereitungen im Mannheimer Regionalbüro des Lübecker Veranstalters Das AgenturHaus GmbH auf Hochtouren, wie die beiden Projektleiterinnen Sabine Prothmann und Eva Gehrke berichten: „Wenngleich wir zwischenzeitlich eine neue, zusätzliche Location für die LebensArt-Reihe im benachbarten Mannheim erfolgreich erschließen konnten, halten wir am bewährten Standort in Weinheim fest. Das idyllische Gelände am Waidsee bietet eine einzigartige Atmosphäre, die wir auch weiterhin gerne mit der LebensArt zum bekannten Termin im September nutzen“, so Prothmann.

„Einen wunderschönen und entspannten Tag im Freien“, verspricht Eva Gehrke den Gästen der LebensArt. „Das umfangreiche Shoppingangebot rund um Garten, Wohnen und Lifestyle lässt sich am Ufer des Waidsees besonders gut präsentieren. Aktuelle Deko-Ideen integrieren sich aufs Feinste und zeigen, wie schön das eigene Zuhause gestaltet werden kann“, findet die Projektleiterin. Ein großes Angebot in Sachen Mode und Schmuck mit einer gehörigen Portion Lifestyle ergänzen das Portfolio der LebensArt. „Im Zusammenspiel mit kulinarischen Leckereien in der Gastronomie am Seeufer und einem musikalischen Programm bieten wir den Besuchern beste Unterhaltung“, ergänzt Prothmann.

Pflegeleichte Pflanzen und bienenfreundliches Grün haben die Fachgärtnereien im Gepäck. Die Renaturierung von Schottergärten, die in verschiedenen Kommunen bereits nicht mehr zulässig sind, ist derzeit ein Trendthema. Versiegelte Flächen wieder lebensnah zu gestalten und der Natur Raum zu geben ist mit unkomplizierten Stauden besonders leicht. Ein blühender Garten, der Insekten und Nützlinge erfreut, ist so ohne großen gärtnerischen Aufwand möglich. Wie dies aussehen kann, zeigt der Gartenbaubetrieb Burkhard Höfler aus Friedberg-Ockstadt mit Pflanzen der Saison aus eigenem Anbau. Auch das Blumenhäuschen Nicole aus Güglingen kommt mit Herbst- und Winterpflanzen zur LebensArt. Zudem zeigt sie, wie mit verschiedenen Dekorationsartikeln ein solcher Naturgarten stilvoll in seiner Wirkung betont werden kann. Wie wichtig es ist bereits jetzt an das kommende Frühjahr zu denken, vermitteln die holländischen Tulpen- und Blumenzwiebeln-Spezialisten von GreenArt Production aus Alkmaar. Farbenfroh und unkompliziert entstehen so im Nu bunte Blumenwiesen!

Aber auch wer keinen Garten hat, ist bei der LebensArt am Waidsee bestens aufgehoben. Neue Designs und aktuelle Accessoires erfreuen Modebegeisterte: Handgefertigte Kleidung aus kuscheligen Stoffen sorgt für eine neue Optik. Mit einer besonderen Kollektion kommt Anett Utz von AnRa Mode aus Rothenburg ob der Tauber nach Weinheim: Die Mützen, Schals und Stulpen aus feinen Naturmaterialien sind farblich perfekt auf die Jacken und Hüte abgestimmt. Mode und Schmuck direkt aus Designerhand, das zeichnet die LebensArt aus, wie die beiden Projektleiterinnen bekräftigen: „Viele unserer Anbieter fertigen ihre Kreationen selbst oder lassen diese exklusiv in kleinen Manufakturen nach ihren Entwürfen produzieren. Für die Besucher bedeutet das, ein besonderes Stück zu erwerben, das so nicht überall zu haben ist.“ Durch den Direktvertrieb aus Designerhand gebe es diese selbstverständlich auch zu besonders attraktiven Konditionen, wie sie weiter betonen.

Auch kulinarisch hat die LebensArt vieles zu bieten: Leckereien aus aller Welt gibt es in großer Auswahl und für jeden Geschmack. Vom österreichischen Bergalpkäse über italienisches Mandelgebäck bis hin zu skandinavischem Elchschinken reicht das Angebot. Mit französischem Champagner und süffigem Wein aus südlichen Gefilden erfreuen die Weinhändler jeden noch so verwöhnten Gaumen. Für die passende Würze in der heimischen Küche sorgt Uncle´s Pepperfarm aus Leopoldshöhe. Der aromatische Kampot Pfeffer direkt von der Farm in Kambodscha ist etwas ganz Besonderes. In einer Pfeffer-Verkostung gilt es, die feinen Unterschiede zwischen blumig-pfeffrig und würzig-scharf herauszufinden.

Zum direkten Schlemmen mit internationalem Flair laden die Genuss-Inseln am Seeufer ein. Das Repertoire reicht hierbei von knusprigem Flammkuchen nach traditionell französischem Rezept bis hin zur frischen Bistro-Küche mit einem Schwerpunkt im vegetarischen Bereich. Mit Caesar Salad und Süßkartoffelpommes sowie saisonalen Suppen und Bowls laden die Köche von Liebert & Ohm zum Verweilen und Genießen ein. Natürlich gibt es auch die deutschen Klassiker vom Rost: Von der Odenwälder Zwirnswurst bis zum Steak reicht das Angebot des Lokalmatadors Heinrich Pflästerer.

Die passende Unterhaltung bieten dabei die „Schultzes“ aus Weinheim. Mit einer gehörigen Portion Groove intonieren sie schwungvolle Livemusik. Blues, Rock’n’Roll und Bluegrass sind das Metier von Jürgen „Mojo“ Schultz an der Gitarre und Petra Arnold-Schultz, die stimmgewaltig und mit dem Kontrabass das Tempo vorgibt. Zusammen sorgen sie für unvergessliche Momente bei der LebensArt.

Die LebensArt am Weinheimer Waidsee findet vom 17. bis 19. September täglich von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro. Freien Eintritt genießen Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung Erwachsener. Eintrittskarten gibt es vor Ort an der Kasse. Eine Besucher-Registrierung mit der Luca- oder der

Corona-Warn-App beziehungsweise alternativ auch in Papierform ist vorgeschrieben. Besonders bequem ist der Kartenkauf vorab Online. Die Tickets sind unter www.lebensart-messe.de/LebensArt-Messe-Weinheim.html bereits jetzt zu haben. Mit den personalisierten Online-Tickets ist die vorgeschriebene Besucher-Registrierung bereits im Vorfeld erledigt und die Besucher können direkt zum Einlass gehen.

Weitere Informationen über die aktuellen Corona-Regeln des Landes Baden-Württemberg können über die Webseite der LebensArt abgerufen werden. Die Besucher werden gebeten, sich dort oder in der Tagespresse über die geltenden Regeln zum Zeitpunkt der Veranstaltung zu informieren.

Kontakt

Das AgenturHaus GmbH / Büro Mannheim

Projektleitung: Eva Gehrke / Sabine Prothmann

Grete-Fleischmann-Str. 23 , 68163 Mannheim

Telefon: 0621 – 496 377 34

Telefax: 0621 – 496 377 35

gehrke@das-agenturhaus.de

prothmann@das-agenturhaus.de

www.lebensart-messe.de