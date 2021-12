Die besten Deals entdecken

Zur Zeit der Corona-Pandemie hat die Sicherheit beim Einkaufen oberste Priorität. Das Team des Rhein-Neckar-Zentrums arbeitet daher jeden Tag daran, seinen Besuchern ein für die Gesundheit gefahrenloses Einkaufserlebnis zu ermöglichen. So gewährleistet ein Hygiene- und Präventivkonzept den Kunden Sicherheit beim Shopping. Für Besucher gelten nach wie vor die Maskenpflicht sowie der Aufruf zum regelmäßigen Waschen und Desinfizieren der Hände. Pflegt jeder ein rücksichtsvolles Miteinander, steht dem Weihnachtsbummel nichts im Wege. Und der lohnt sich allemal. Schließlich erstrahlt das Center auch in diesem Jahr wieder in weihnachtlichem Lichterglanz. Überall funkelt es und die dekorierten Schaufenster verbreiten vorweihnachtliche Stimmung. Ein Highlight ist das liebevoll aufgebaute Weihnachtsszenario am Brunnen gegenüber der Kundeninformation. Unbedingt vorbeischauen! Zudem sind gemeinsame Unternehmungen, wie Indoor Skydiving oder ein Besuch der Terrakotta-Armee, möglich – oder man verschenkt sie als Gutscheine an die Liebsten.

Natürlich gibt es in der Adventszeit auch viele Sonderangebote. Daher heißt es „Augen auf“ beim Bummeln durch die Geschäfte, es winken viele tolle Schnäppchen und Aktionen. Sind das Weihnachtsoutfit gekauft, die Zutaten für die heimische Plätzchenbackaktion besorgt und alle Präsente gefunden, steht den Kunden noch der Geschenkeeinpackservice zur Verfügung. Am Stand in der Ladenstraße in Richtung engelhorn active town können die erstandenen Geschenke kostenfrei verpackt werden. Wer möchte, kann eine kleine Spende für die gemeinnützige Organisation „Kinder unterm Regenbogen“ in die bereitgestellte Box werfen. Die Einpackstation kann zu folgenden Zeiten genutzt werden:

10./11./13./14./15. und 16. Dezember: 12 bis 20 Uhr

17./18./20./21./22. und 23. Dezember: 10 bis 20 Uhr

24. Dezember: 10 bis 14 Uhr

Vielfalt verschenken

Das Beschenken ist nicht immer einfach, denn oft weiß man nicht, welche Farbe gefällt, oder welche Größe benötigt wird. Eine gute Lösung bietet der Centergutschein des Rhein-Neckar-Zentrums. Er kann problemlos mit einem beliebigen Betrag von zehn bis 100 Euro aufgeladen und in den meisten Shops des Centers sowie in den 90 Centern der ECE in Deutschland eingelöst werden. Interessierte können ihn an der Kundeninformation erwerben oder bequem von Zuhause über die RNZ-App oder online auf der RNZ-Homepage bestellen und nach Hause liefern lassen. Neuerdings können sogar spezielle Popup-Geschenkverpackungskarten erworben werden. Es ist also ganz einfach, Freude zu verschenken!

Nach einer ausgiebigen Shoppingtour sollten sich Besucherinnen und Besucher des Rhein-Neckar-Zentrums ein Highlight nicht entgehen lassen: Ein Besuch auf dem Winterdorf bildet den perfekten Abschluss, um es sich bei Glühwein und gebrannten Mandeln gut gehen zu lassen – und sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen.