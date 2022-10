Deutschlands führende Karrieremesse für Ingenieurinnen und Ingenieure

Zahlreiche Unternehmen aus der Region präsentieren sich den Ingenieurinnen und Ingenieuren im Pfalzbau

Den 20. Oktober 2022 sollte man sich in den Kalender als wichtigen Termin für Ingenieur*innen und IT-Ingenieur*innen eintragen, um sich über neue Jobperspektiven zu informieren. Beim VDI nachrichten Recruiting Tag im Pfalzbau in Ludwigshafen stellen sich Unternehmen vor, die in unterschiedlichen Bereichen Fachkräfte suchen. Unternehmen wie BASF SE, Brüggen Engineering, GOLDBECK SOLAR, agap2 und viele mehr. Von Familienunternehmen bis zum Konzern ist auf der eintägigen Karrieremesse von 11:00 bis 17:00 Uhr einiges vertreten.



Wer sich beruflich neu orientieren möchte, hat hier die Möglichkeit, direkt vor Ort mit potentiellen neuen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu sprechen und sich mit ihnen über Einstellungsmöglichkeiten, Anforderungsprofile und Karrierechancen auszutauschen. Konkrete Stellenangebote der ausstellenden Unternehmen an den Job Boards auf der Messe geben wichtige Anhaltspunkte für interessante Positionen. Wer hier das Passende für sich entdeckt, kann gleich mit den Personalverantwortlichen am Stand Kontakt aufnehmen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Fachabteilungen über konkrete Jobinhalte sprechen.

Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm, das auf der Messe geboten wird. Im Vortragsforum informieren spannende Vorträge über Themen rund um Karriere und Beruf und bieten die Möglichkeit, mit Expert*innen zu diskutieren. Bei der individuellen Karriereberatung können Young Professionals und Professionals sowie Absolvierenden zwanzig Minuten lang Fragen zu ihrem weiteren beruflichen Werdegang in einem persönlichen Gespräch mit einem Personalexpert*innen erörtern und die Bewerbungsunterlagen prüfen lassen. Umfassende Informationen zu den Vorteile einer Mitgliedschaft im VDI e.V. komplettieren das Angebot.

Wer weitere Informationen zu der Karrieremesse wünscht, findet sie online unter:

www.ingenieur.de/rhein-neckar



Die Teilnahme an der Messe ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich.



