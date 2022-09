Mannheim. Ürigens haben viele Mannheimerinnen und Mannheimer gerade die schönste Zeit des Jahres hinter sich. Das Tolle am Urlaub ist ja nicht nur die viele freie Zeit, sondern auch, dass man das Alltags- und Arbeitsleben einfach mal hinter sich lassen kann. Doch egal, wie fern der Heimat man auch sein mag, so ganz entkommt man ihr einfach nicht. Wir zum Beispiel bereisten unlängst das wunderschöne Costa Rica. Und obwohl uns dort ein ganzer Ozean von der Kurpfalz trennte, mussten wir beinahe täglich an die Arbeit denken. Nicht nur, weil sie uns so viel Spaß macht. Das natürlich auch. Der eigentliche Grund war jedoch, dass wir bei unserer Rundreise durch das Land ständig Lkw begegneten, auf deren Kühlergrill in dicken, glänzenden Großbuchstaben der Nachname eines Kollegen aus der Redaktion prangte – zum Glück der eines sehr geschätzten und netten, so dass dies unserer Erholung keine nennenswerten Rückschläge versetzte. Dennoch führte dieser Umstand dazu (vermutlich neben der Tatsache, dass wir häufig mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern durchs Land tuckerten), dass unsere Gedanken immer wieder weg von der Schönheit Mittelamerikas in Richtung Mannheim abdrifteten: Über welche Themen berichtete der Kollege zurzeit wohl? Wie mag sich die Coronalage in der Stadt entwickelt haben, über die er sonst so viel schrieb? Saß er gerade in einer Konferenz oder war er schon beim Feierabendkick? Wir verzichteten darauf, diesen Fragen weiter nachzugehen. Aber eines haben wir uns fest vorgenommen: Ihm nach unserer Rückkehr zu erzählen, dass wir im Urlaub wirklich täglich an ihn gedacht haben – und dass du, lieber Steffen, ein toller Reisebegleiter warst.

