Westafrikaner in Mannheim-Käfertal im Rausch der Trommel

Im Käfertaler Trommelpalast, wo Perkussionist Famoudou Konaté regelmäßig konzertiert, ist der aus dem westafrikanischen Staat Guinea stammende Musiker ein gern gesehener Gast, dem man stets einen herzlichen Empfang bereitet. Zufrieden blickt der vielgereiste Trommelexperte auf sein Lebenswerk zurück. „Wir sind nicht reich, haben nicht viel Geld – aber wir sind glücklich“, bekannte er.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Tropa-Bühne spielte sich der 82-Jährige in einen regelrechten Rausch, mit Unterstützung von Trommelpalast-Akteuren und französischen Gastmusikern. Im Rahmen des ausverkauften Auftritts stellte Konaté seine Autobiografie „Mein Leben – Meine Djembé – Meine Kultur“ vor, die 2021 im Schott-Verlag Mainz erschien.

Von seiner geliebten Bechertrommel kann der traditionsbewusste Großmeister nicht lassen, in diesem Instrument erkennt er einen treuen Begleiter. „Für meine Eltern war es schwierig, nach Deutschland zu kommen, wegen der Botschaft“, schilderte Schlagwerker Billy Konaté, der Sohn von Famoudou Konaté, der als Moderator und Übersetzer durch das Konzert führte.

Im Scheinwerferlicht zeigte sich das Ensemble bestens gelaunt: Vom ersten Ton an löste die Projektcombo die Handbremse, um an den Fellen ungestüm voranzupreschen. Dabei ernährten sich die Bandmitglieder musisch von dem Moment des gemeinsamen Musizierens. An der linken Bühnenseite der Live-Combo gab der wirkmächtige Bandchef, der in der südländischen Trommelszene als Maßstabsetzer gilt, den Takt vor. Plötzlich sprang Perkussionist Bob Ley Camara auf, um über die Bühne zu hüpfen und exaltierte Choreografien aufzuführen – ein Freudentanz als Ausdruck von Lebenslust. Anschließend rannte Camara in einem Marathon um das in Hochstimmung versetzte Publikum.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Zusammenhang mit dem Konzerterlebnis kamen beschreibende Begriffe in den Sinn wie meditativ, hypnotisch, repetitiv und schwelgerisch. Was nicht unbedingt hitverdächtig nach westeuropäischen Hörgewohnheiten, dafür jedoch umso kunstvoller klang. Fernab popseliger Melodien. Auf seiner Bechertrommel wob Konaté einen engmaschigen Klangteppich. In Bezug auf die lebenskluge Autobiografie aus der Feder von Famoudou Konaté erklärte Herausgeber Thomas Ott, der eigens aus Berlin anreiste, als verlegerischer Geburtshelfer dieser lang erwarteten Publikation: „Das ist ein großes Ereignis auf 300 Seiten. Famoudou ist ein Wanderer zwischen den Welten, mit einem kritischen Blick.“ Von dem Erlös aus dem Buchverkauf profitiert die heimatliche Volksgruppe Malinké des Trommelvirtuosen.

Im Käfertaler Trommelpalast steht schon die nächste Generation in den Startlöchern: Am Freitag, 25. März, werden die Szene-Musiker Gero Fei und Hans Ehrenpreis gemeinsam mit ihren Söhnen unter dem Namen „Fathers & Sons“ auftreten, um bekannte Rock- und Popsongs zu Gehör zu bringen. hfm