Zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit am Dienstag, 26. April, findet in Heidelberg eine Reihe von Veranstaltungen statt. Das Rahmenprogramm startet bereits am Samstag, 23. April, und soll nach Angaben der Stadt Raum zum Lernen, Diskutieren und Feiern bieten. Es sei „ein Anliegen, die Sichtbarkeit von Frauen in der lsbtiq+ Community zu fördern und die Forderungen, Anliegen und Bedarfe von

...