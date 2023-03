Komfort und Stil: So kreieren Sie Looks mit weißen Sneakers

Mehr zum Thema Mode Komplette Looks aus Jeans und Leder im Trend Mehr erfahren Polizeieinsatz (mit Video) Raubüberfall auf Tankstelle in Plankstadt - Täter weiterhin flüchtig Mehr erfahren

Der Sneaker ist ein lässiger Schuh, bei dem Komfort im Vordergrund steht und der modischer denn je ist. Die Modepersönlichkeiten, insbesondere Blogger und Models auf den Modewochen, haben begonnen, die Schuhe zu tragen und erstaunliche Kombinationen zu kreieren, die von den wichtigsten Streetstyle-Portalen gebührend fotografiert wurden.

Der Komfort ist das Highlight eines Sneakers, aber je nach Kombination können die Schuhe auch in den formellsten Umgebungen getragen werden, sogar bei der Arbeit, wenn es die Umgebung erlaubt. Sie sind also eine tolle Alternative, um Stil zu bewahren, ohne auf hohe Absätze zurückgreifen zu müssen.

In letzter Zeit haben weiße Sneakers viel Platz in den Looks der Fashionistas eingenommen. Sie werden mit den bereits bekannten und lässigen Jeans kombiniert und sogar mit raffinierteren Stücken kombiniert. Sicherlich können diese Schuhe ein wunderbarer Stylingtrick sein und Ihrem Look Persönlichkeit verleihen. Wenn Sie Ihre noch nicht haben, sollten Sie unbedingt ein Auge auf die Sneakers Herren Angebot werfen, um Ihren Kleiderschrank mit Stil zu erneuern.

Wie man weiße Sneakers trägt

In Ihrem Kleiderschrank haben Sie mindestens ein Paar weiße Schuhe, richtig? Sie sind vielleicht nicht die, die Sie am häufigsten tragen, aber es ist zweifellos ein Basic, von dem Sie nicht loslassen können, denn es ist mehr als ein schneller Trend, es ist ein Schuh für jeden Tag. Weiße Sneaker können mit vielen Kompositionen und für verschiedene Geschmäcker verwendet werden.

Ob zu Hosen, Shorts, Kleidern oder Röcken, mit weißen Sneakers können Sie tolle Looks tragen. Für einen lässig-schicken Look können Sie den weißen Sneaker tragen und mit einem Blazer, Skinny Jeans, Blusen oder Hemden kombinieren. Der weiße Sneaker kann in der Tat einen schicken Look komponieren, der auch am Arbeitsplatz nichts zu wünschen übrig lässt. Alles hängt natürlich von den anderen Stücken ab – mit etwas Geschick beim Zusammenstellen der Looks können legere Kleider und Sneakers Damen ein lockeres, aber modisches Outfit ausmachen.

Wenn Sie an den Tagen, an denen Sie die formelleren Schuhe beiseitelassen wollen, kann der weiße Sneaker eine Option sein, ohne an Eleganz zu verlieren. Wählen Sie für ein Arbeitsumfeld zum Beispiel dunklere Kleidungsfarben, ebenso wie Accessoires. Der Blazer ist ein Stück, das sehr gut funktioniert. Für einen legereren Look sind Jeans eine gute Option, entweder mit einer Jacke oder einer Hose. Der weiße Schuh kann sowohl im Winter als auch an wärmeren Tagen getragen werden.

Lässiger Look

Der Casual-Look ist legerer und Sie können Ihren Look mit trendigen Stücken modernisieren. Der weiße Sneaker ist eine tolle Alternative, die bequem ist und mit der Sie zweifellos eine Reihe von Möglichkeiten haben, sich zusammenzustellen. Beim Casual für den Alltag können Sie den weißen Sneaker zu Hosen, Shorts, Kleidern oder Röcken tragen.

Der legere Look hat mehrere Anlässe. Wenn Sie zum Beispiel am Wochenende zum Mittagessen gehen, sehen Shorts und eine Bluse mit einem Sneaker interessanter aus. Für diejenigen, die einen lässigen Look zum Einkaufen oder für einen schnellen Ausflug kombinieren möchten, sind Jeans eine sehr gängige Alternative für tolle Kombinationen.

An Sommertagen passen ein Rock oder Shorts in einer dunkleren Farbe hervorragend zu den weißen Sneakern. Sie sind nicht Nur bequem, sondern können auch für mehr Stil und Raffinesse sorgen, wenn Sie Kleidung mit einem klassischeren Schnitt wählen, wie zum Beispiel taillierte Shorts. Als Accessoire können Sie goldene Armbänder, Uhren und sogar eine Handtasche mit einem dunkleren Outfit und weißen Sneakers kombinieren.

Winter Looks

Der Winter ist die Jahreszeit der eleganten Kleidung, Looks, die charmant sind, weil die Stücke selbst Sie natürlich stilvoll aussehen lassen. An verschneiten Tagen mit sehr niedrigen Temperaturen ist ein passender Stiefel natürlich die beste Wahl, aber an milderen Tagen können Sie weiße Sneakers mit jedem Kleidungsstück kombinieren.

Erdfarbene Mäntel, Jacken und Mäntel wie Grün, Braun und Beige passen sehr gut zu schwarzen Hosen. Wenn die Jacken von grundlegenderer Farbe sind, wie Weiß, Schwarz oder Dunkelblau, können Sie sie mit Jeans in einem dunkleren Blauton kombinieren. Als Accessoires können eine schwarze Mütze oder Handschuhe einen schönen Farbkontrast schaffen.

Mit einem weißen Sneaker zur Arbeit gehen

Früher war es schwer vorstellbar, dass man mit einem weißen Sneaker einen schlichteren Look für die Arbeit kreieren kann, aber heute ist dieser Schuh in der Garderobe derjenigen, die in Büros arbeiten, sehr beliebt.

Die Kombination eines Sneakers mit einem Blazer funktioniert sehr gut und bringt Eleganz und Lässigkeit in ein und dasselbe Outfit. Aber denken Sie daran, dass ein monochromer Look unerlässlich ist. Tragen Sie sowohl den Anzug als auch die Hose in der gleichen Farbe, um einen eleganten Look zu erzielen. Längere Blazer mit einer formelleren Passform sind am besten geeignet. Vermeiden Sie bei diesem Look Drucke, da die Jeans dem Look bereits eine lässige Note verleiht.

Bar, Party oder Abendessen: Stilvolle Abendoutfits

Egal, ob Sie sich mit Freunden in einer Bar treffen, mit Ihrer Liebsten zum Abendessen gehen oder sich in einem Club amüsieren, weiße Sneaker sind eine gute Option für Komfort und Stil im selben Look.

All black: Apropos einfarbige Looks: Schwarz kann auch eine interessante Option sein. Mit der Raffinesse, die Schwarz einem Stil verleiht, können Sie den weißen Sneaker als Auflockerung in schlichteren Tönen tragen und sehr gut mit einem Mantel, einer Jacke, einem Kleid, einem Rock, einer Hose und einer Bluse in schwarzen Tönen kombinieren.

All white: Es ist möglich, monochrome Looks mit viel Raffinesse und Stil zu kreieren, die mit dem lässigen Look eines Sneakers harmonieren. Ob mit einer Hose, einem Rock, einer Bluse, einem Hemd oder einem weißen Blazer, der Sneaker passt zu allem.

Fazit

Weiße Sneakers sind ein unverzichtbares Stück in jeder Garderobe. Mit dem richtigen Schuh ist es möglich, jedem Look mehr Stil und Schönheit zu verleihen, formelleren Styles einen leichteren Touch zu geben oder auch einen raffinierteren Ton bei legeren Looks. Es kommt ganz darauf an, welches Sneakermodell zu welchem Outfit passt.