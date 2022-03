Große Bandbreite an Exponaten in der Mannheimer Matthäuskirche

In der Evangelischen Matthäuskirche in Neckarau hat die Freibadesaison bereits begonnen: Sonnenhungrige liegen in Badehose oder Bikini auf Handtüchern am Strand und genießen die warmen Temperaturen. Die kleinen Skulpturen sind Teil einer Ausstellung des Johann-Sebastian-Bach-Gymnasiums. Unter dem Titel „Augenschmaus“ präsentieren Schülerinnen und Schüler Werke, die im Kunstunterricht entstanden sind.

Rund 200 Exponate verwandeln das Gotteshaus in einen Ausstellungsraum. Beteiligt waren Schülerinnen und Schüler „der fünften Klasse bis zum Neigungsfach Kunst in der Kursstufe“, teilt Lehrerin Iris Schletter mit. Einmal mehr habe man „an unterschiedlichen Themen gearbeitet, uns mit vielen Gestaltungsaufgaben auseinandergesetzt, Schwarz-Weißes und Buntes entstehen sehen und viele interessante Erfahrungen mit Pinsel, Stift und unterschiedlichen Materialien und Techniken gemacht“.

In der Tat sind die Werke, die in der Matthäuskirche zu sehen sind, ausgesprochen vielseitig. Stillleben wechseln sich mit Landschaftsansichten, Pop-Art-Elementen und Comic-Zeichnungen ab, große Lampen erstrahlen als bunte Pilze. Ebenso können die Besucher eintauchen in Unterwasserwelten oder verschiedenartige Vögel beobachten. Jenseits des Alltags zur Ruhe kommen – dazu gibt es hier beste Gelegenheit.

Die Werke sind bis 8. April, montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, sowie vor und nach den Gottesdiensten zu sehen.

