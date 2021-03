  Glücksspielsstaatsvertrag 2021: Trotz „Übergangsphase“ werden Online Casinos strafrechtlich belangt

Online Casinos haben in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Durch die Pandemie 2020/2021 verzeichnen einige Anbieter zusätzlich Zulauf. Hinsichtlich der Angebote für Neukunden versuchen sich die Internet Spielbanken regelmäßig auszustechen. Bonuspakete sind dabei nur ein Aspekt. Das Spielangebot und die Lizenz sehen viele Casinofans als wichtig an. Gerade hier gibt es seit Jahren ein Tauziehen – zwischen den Betreibern und dem Gesetzgeber. Mit dem neuen Glücksspielrecht ab Sommer 2021 soll vieles besser werden. Aber: Während die Politik und Verwaltungsbehörden langsam in die Startlöcher gehen, wollen Gerichte noch ein Wörtchen mitreden. Und sind hier ganz anderer Meinung.

Duldungsphase: Nicht vor Gericht

Was steckt hinter dieser Aussage? In den letzten Wochen machte zunehmend eine Meldung die Runde: In Deutschland gilt seit Mitte Oktober eine Duldungsphase. Sprich Internet Spielotheken sind zwar immer noch nicht legal, es wird aber von Sanktionen abgesehen. Voraussetzung: Seitens der Betreiber werden schon jetzt eine ganze Reihe von Regeln eingehalten.

Limits für Einsätze oder bei der Einzahlung sind nur zwei Beispiele. Die sogenannte Duldungsphase schien im ersten Moment wie eine Vorwegnahme des neuen Glücksspielrechts. Den Beschluss dazu fassten die Länder. In Deutschland sind schließlich auch die Bundesländer für die Regulierung des Glücksspiels verantwortlich.

Die Branche und eingefleischte Fans haben aufgeatmet. Vorbei die Zeit, in welcher sich Spieler und Anbieter in einer rechtlichen Grauzone bewegten. Es galt die Devise: Angebote nach Deutschland – wo Online Glücksspiel eigentlich verboten ist – sind durch die Dienstleistungsfreiheit gedeckt. Deutsche Gerichte scheinen dieses Thema anders zu sehen. In einem aktuellen Verfahren hat das Kammergericht Berlin sich gegen die Argumente der Online Spielbank Mr Green entschieden. Was ist passiert?

Berliner Richter bestätigen Casinoverbot

Eigentlich sollte es doch möglich sein, so kurz vor dem Inkrafttreten neuer Regeln ein Auge zuzudrücken. Auf der anderen Seite ist die Justiz berühmt dafür, es mit Kleinigkeiten sehr genau zu nehmen. Und vier oder fünf Monate sind für Richter nun mal keine Peanuts. Solange würde es noch dauern, bis der Urteilsspruch gegen den Buchmacher vielleicht anders ausgefallen wäre.

So bestätigte das Kammergericht am Ende den Urteilsspruch aus der ersten Instanz. Angestrengt wurde an dieser Stelle ein Verbot für das Angebot von Mr Green an Spieler mit einem deutschen Wohnsitz. Wie kann es sein, dass das Gericht so fundamental anderer Meinung als die Staats- und Senatskanzleien ist?

In der Begründung zu dem Urteil wird unter anderem auf die Bindung der rechtsprechenden und vollziehenden an Recht und Gesetz verwiesen. Soll im Klartext bedeutet: Auch, wenn die Legislative das Thema vielleicht eigenwillig interpretiert, sind Gerichte immer noch an alle gültigen Rechtsnormen gebunden. Und diese schließen aktuell das Glücksspiel einfach aus. Insofern hatte das Kammergericht am Ende keine Wahl, als den rechtlichen Rahmen so streng auszulegen.

Wie geht es mit Online Spielbanken weiter?

Für die Branche ist das Urteil natürlich eine herbe Enttäuschung. Schließlich wurde sich auf die Duldung verlassen. Viele Operator haben bereits Geld in die Hand genommen und haben das Angebot umgestellt. Bonuspakete, in denen Freispiel ohne Einzahlung stecken, sind nicht mehr überall anzutreffen. Auch, wenn der Richterspruch im ersten Moment wie eine extrem bittere Pille wirkt – Ab dem Sommer 2021 werden die Karten eh neu gemischt. Dann soll es – so zumindest die Planungen – auch Möglichkeiten für die Vergabe von Lizenzen geben.

Gebunden werden diese allerdings an recht strenge Regeln. Besonders der Spielerschutz soll eine deutliche Aufwertung erfahren. So ist geplant, dass Casino Fans nicht mehr als 1.000 Euro pro Monat einzahlen können. Zweiter wichtiger Punkt ist die Einführung einer zentralen Datenbank mit Nutzern, die einer Sperre unterliegen. Damit soll verhindert werden, dass sich Spiele in Casino A sperren lassen – und umgehend zu Anbieter B weiterziehen.

Das neue Glücksspielrecht wird die Branche ordentlich durcheinander wirbeln. Am Ende kann die Reform des Glücksspielstaatsvertrags aber auch zu deutlich mehr Transparenz und Sicherheit sorgen – was am Ende den Casino Fans zugutekommt.