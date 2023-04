Fragile Bildwelten mit Referenzen von Mythologie bis Moderne

Am Sonntag, 16. April, verwandeln sich die Räumlichkeiten der DFS – Die Finanzstrategen in eine Kunstgalerie. Das Finanzberater-Team nimmt das 25-jährige Firmenjubiläum zum Anlass, eine Vernissage des Künstlers Konstantin Sotnikov zu veranstalten. Der Auftakt der insgesamt vierwöchigen Ausstellung findet in Anwesenheit des Künstlers von 11 bis 14 Uhr in der Augustaanlage 32 statt. Die Ausstellung verspricht Kunstliebhabern einen Hochgenuss. In seiner rätselhaft-beunruhigenden Malerei verknüpft Sotnikov Bildelemente aus verschiedenen Epochen, Kulturen, Stilrichtungen in einem collageartigen Remix-Verfahren. Er spielt mit Reizen, Religionen und Referenzen von Mythologie bis Moderne und schafft daraus neue Welten. Die Bildwelten des aus Russland stammenden Künstlers sind fragil. Zwischen Altmeisterlichem und Pop verführt die barocke Opulenz an Farben und Formen das Auge des Betrachters, der die Abgründigkeit des Dargestellten erst auf den zweiten Blick erkennt. Ausgewählte Exponate Sotnikovs Werke werden nach dem Auftakt weitere vier Wochen für Interessierte öffentlich zugänglich sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Künstler Konstantin Sotnikov © Sotnikov

DFS – Die Finanzstrategen

Augustaanlage 32

68165 Mannheim

Tel.: 0621/432968-50

Mobil: 0176 976 59996

service@dfs-ag.de

https://deecke-diefinanzstrategen.de/