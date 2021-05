Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde! Nachdem ich lange herumüberlegt habe, habe ich letzte Woche zum Muttertag tatsächlich einen Kuchen für meine Mama gebacken. Ellie Ente und Harry Hase haben mir geholfen. Am Ende sah es in der Küche ganz schön wild aus, überall lag Mehl verstreut, der Tisch hat geklebt und beim Rühren ist uns Sahne an die Wand geflogen. Eine ziemliche Sauerei ... Aber es war sehr lustig, das Backen hat uns viel Spaß gemacht. Ich glaube, das machen wir bald wieder. Natürlich haben wir danach alles geputzt und aufgeräumt, damit Mama nicht noch mehr Arbeit hat. Zu dritt ging das ja auch schnell. Und der Kuchen war köstlich! Mama hat sich sehr gefreut. Dazu war ja noch das Wetter so wunderschön und sommerlich. Nach dem Kuchenessen haben wir einen langen Spaziergang gemacht, es war ein richtig toller Tag.

