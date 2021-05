Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde! Das war ja ein verrücktes Wetter diese Woche... Sonnenschein und Regenschauer im ständigen Wechsel. Man hat sich ja kaum getraut, rauszugehen, so schnell ging das.

Als es an einem Tag so in Strömen regnete, hatte ich plötzlich Wasser im Fuchsbau! Harry Hase und ich haben das Leck gesucht und ein Loch in der Decke gefunden. Während wir gerätselt haben, woher das Loch kommt, hat sich eine kleine Maus bemerkbar gemacht. Sie hat direkt über meinem Bau ein Mauseloch gebuddelt – und ist in meine Wohnung geplumpst!

Harry Hase hat Ellie Ente dazu geholt, und gemeinsam haben wir den Schaden repariert. Ich bin froh, dass ich so gute Freude habe, die gleich zur Stelle sind, wenn es ein Problem gibt!

Und die Maus darf jetzt erst mal bleiben, bis es nicht mehr so viel regnet und sie umziehen kann.

