Traum vom Fliegen

Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wacht ihr eigentlich auch immer so früh auf, weil die Vögel so laut zwitschern? Anfangs fand ich das richtig nervig. Um halb fünf, noch mitten in der Nacht, geht das los... Wie soll man da morgens ausgeschlafen sein?

Aber jetzt habe ich beschlossen, meine Sichtweise zu ändern. Eigentlich ist dieser Gesang nämlich wunderschön. Wenn ich vom Gezwitscher aufwache, dann höre ich nun ganz genau hin und versuche, einzelne Melodien wiederzuerkennen, denn jeder Vogel singt anders.

Mehr zum Thema Fred Fuchs Leckere Erdbeeren Mehr erfahren Fred Fuchs Lust auf Unsinn Mehr erfahren Fred Fuchs Früchteeis selbst gemacht Mehr erfahren

Und wenn man sich so richtig konzentriert, wird man doch glatt wieder müde. Ich dämmere dann so vor mich hin und träume davon, für einen Tag selbst ein Vogel zu sein, durch den Wald und über die Felder zu fliegen und so schön singen zu können. Und wenn dann der Wecker klingelt, fühle ich mich wunderbar ausgeruht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2