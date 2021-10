Süßes oder Trockenes?

Huhu liebe Kinder, ist euch auch so schön schaurig zumute? Harry Hase, Elli Ente und ich wollen morgen Abend losziehen und bei den Waldbewohnern Essen einsammeln. Dafür rufen wir ganz laut: „Süßes oder Süßes!“ Oder ging das anders? Naja egal, viel dringender ist ein anderes Problem: Wir können uns nicht einigen, was genau in unsere Provianttasche darf. Harry hätte am liebsten Karottenkuchen, ich würde sterben für ein paar Blaubeeren und Elli will einfach fades, trockenes Brot – ob sie sich das gut überlegt hat? Sonst müssten wir ja streng genommen rufen: „Trockenes oder Trockenes!“ Ich frag sie mal, ob sie nicht mindestens Nutella auf ihr Brot möchte? Oder doch einfach auch Blaubeeren? Dann wären wir nämlich schon in der Mehrheit und Harry müsste sich fügen!

