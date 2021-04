Neue Nachbarn

Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde! Im Baum gegenüber von meinem Fuchsbau hat in einem Loch im Stamm ein Kohlmeisenpaar ein Nest gebaut. Die Meisenfrau hat schon Eier gelegt und brütet jetzt, während der Meisenmann sie mit Essen versorgt. Das stelle ich mir schon sehr langweilig vor... Aber ich habe mich schlaugemacht: In zwei Tagen müsste es soweit sein, dann schlüpfen die kleinen Vögelchen! Bestimmt ist dann ordentlich was los, denn kleine Vögel haben immer Hunger.

AdUnit urban-intext1