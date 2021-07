Leckere Erdbeeren

Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde!

Wisst ihr, was ich am Sommer ganz besonders mag? Erdbeeren! Diese Woche war ich mit Ellie Ente und Harry Hase auf dem Erdbeerfeld zum Selbstpflücken. Wir wollten nämlich zu Hause einen Erdbeerkuchen backen (nachdem das Backen für Muttertag so gut funktioniert hatte).

Wir hatten einen großen Korb dabei, den wir bis oben hin voll gemacht haben mit Erdbeeren! Allerdings sind dann auf dem Heimweg ganz schön viele davon in unseren Bäuchen gelandet... Um ehrlich zu sein: Der Korb war fast leer, als wir ankamen.

Das mit dem Kuchen wurde dann also erst mal nichts. Aber das ist nicht so schlimm, denn die Erdbeeren waren sehr lecker und wir hatten viel Spaß beim Pflücken. Und beim nächsten Mal pflücken wir einfach doppelt so viele, dann reicht es für einen Kuchen und für den Heimweg.

