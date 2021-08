Gute Pfote erwischt

Hallo liebe Kinder!

Heute hab ich besonders gute Laune! Das liegt daran, dass ich mit der richtigen Pfote aus dem Bett gehüpft bin. Bei Füchsen kommt das richtig selten vor, weil wir gleich vier Pfoten haben. Ich hab schon beim Frühstück gesungen und gepfiffen. Elli Ente, die mit am Tisch saß, fand das gar nicht so lustig wie ich. „Mensch Fred!“, hat Elli gerufen, „du pfeifst so laut! Geht das nicht ein bisschen leiser?“ Schon merkwürdig: Ellie Ente hat nur zwei watschelige Füße, aber schafft es trotzdem, immer genau mit dem falschen aufzustehen. Ihre Laune bessert sich aber zum Glück im Laufe des Tages. Gegen zwölf Uhr pfeifen wir dann gemeinsam und am späten Nachmittag legen wir auch mal einen kleinen Walzer hin. Da ist es übrigens auch ein echter Nachteil, so viele Pfoten zu haben – denn Elli erwischt sie beim Tanzen alle.

Euer Fred Fuchs