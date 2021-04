Liebe Freunde, freut ihr euch auch schon so sehr auf Ostern wie ich? Seit Tagen schon betrachte ich unseren Fuchsbau mit ganz anderen Augen als sonst – überall sehe ich potenzielle Verstecke, in denen in den kommenden Tagen sicherlich bunte Eier liegen werden. Wenn es nicht regnet, können wir die Suche sogar nach draußen ausweiten. Das wird super! Meine Eiersuche werde ich allerdings ohne Ellie Ente machen müssen. Sie hat daran keinen Spaß, sagt sie. Dafür kommt Harry Hase mit. Mit ihm lässt sich dafür nicht gut Schoko-Hasen essen. Die mag Ellie dafür umso mehr. Solange ich die Osterfreuden zumindest mit einem Freund teilen kann, ist das für mich völlig in Ordnung. Habt ihr bereits Plätze entdeckt, an denen Ostereier gut versteckt sind?

