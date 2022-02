Füchse unter sich

Damit hat er nicht gerechnet. Ein so enger Verwandter, hier, mitten in den Reiss-Engelhorn-Museen? Aber als Fred Fuchs durch die große Ausstellung „Eiszeit-Safari“ geschlendert ist, stößt er plötzlich auch auf einen Fuchs. Es ist der Polarfuchs, auch Eisfuchs genannt.

Er ähnelt dem kleinen Rotfuchs, und im Sommer trägt er ein grau-braunes Fell – ein bisschen also wie Fred Fuchs. Aber jetzt, im Winter, hat er ein ganz weiches, flauschiges und sehr warmes schneeweißes Fell. Das hält sogar Temperaturen bis minus 70 Grad aus.

Ganz viele Tiere

„Brrr, da friere ich ja schon, wenn ich nur daran denke“, wundert sich Fred Fuchs, während sein Verwandter stolz sagt: „Das ist Rekord unter den Säugetieren, das erreichen selbst Eisbären nicht!“ Weil bei Polarfüchsen im Winter sogar die Fußsohlen mit Fell bedeckt sind, haben sie von Wissenschaftlern den Namen „Lagopus“ wie Hasenfuß bekommen – dass dieses Wort auch für Angsthasen steht, findet der Polarfuchs gar nicht gut, denn er ist ein wahrer Überlebenskünstler in der Polarregion.

Durch seinen ausgeprägten Geruchssinn kann er Beute auch unter einer dicken Schneedecke wittern und ausgraben – er verhungert also nicht, selbst wenn es eiskalt ist. Doch so kalt ist es in unserer Gegend selbst in der Eiszeit nie geworden, wie Fred Fuchs in der Ausstellung „Eiszeit-Safari“ erfährt.

Noch bis 13. Februar 2022 laden die Reiss-Engelhorn-Museen Kinder und Erwachsene zu dieser aufregenden Zeitreise ein. Mehr als 100 lebensechte Tierrekonstruktionen, Skelette und Originalfunde sowie Mitmach-Stationen machen die Schau zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Jeweils sonntags um 15 Uhr werden öffentliche Führungen angeboten.

Die Ausstellung räumt mit der Vorstellung auf, dass während der letzten Eiszeit alles mit Schnee bedeckt und unwirtlich war. Der Polarfuchs hat viel weiter nördlich gewohnt. In der Rhein-Neckar-Region gab es fruchtbares Grasland sowie eine unglaublich vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Das alles kann man im Museum sehen: Elefanten, Nashörner, Büffel oder Löwen – Tiere, die heute nur in Afrika leben, tummelten sich vor mehr als 30 000 Jahren in Mitteleuropa. Mammut, Wollhaarnashorn, Steppenbison und Höhlenlöwe streiften durch die Landschaft. Zu sehen sind versteinerte Knochenfunde und echt aussehende Nachbauten der Tiere.

