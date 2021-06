Fuchs auf Fischfang

Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde!

Nachdem Ellie Ente so lang gebettelt hat, habe ich mit ihr und Harry Hase einen gemütlichen Tag am Badesee verbracht. Ellie hat uns natürlich sofort abgehängt und ist einmal durch den ganzen See und zurückgeschwommen. Harry Hase und ich sind lieber in der Nähe des Ufers geblieben und haben ein bisschen geplanscht und kleine Fische beobachtet.

Ich habe auch versucht, einen zu fangen, aber das Wasser ist keine ideale Umgebung für einen Fuchs - ich habe mich ziemlich tollpatschig angestellt und Ellie Ente ist aus dem Lachen nicht mehr herausgekommen, als ich beim Versuch, den Fisch zu erwischen, ausgerutscht und nach vorne ins Wasser gefallen bin.

Naja, man kann nicht alles können. Und Schwimmen ist ja wirklich keine Kunst, wenn man eine Ente ist!

