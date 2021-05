Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde! Heute habe ich einiges vor, denn morgen ist ja Muttertag und ich möchte meiner Mama eine besondere Freude machen. Auf jeden Fall werde ich ihr einen Blumenstrauß schenken. Ich kenne eine Wiese, auf der schöne Blumen wachsen. Aber den Bienen und Schmetterlingen soll ja auch etwas bleiben... Oder ich backe einen Kuchen. Rhabarber mag meine Mama sehr, aber das habe ich noch nie gemacht... Vielleicht frage ich mal Harry Hase und Ellie Ente, ob sie wissen, wie das geht. Bücher mag meine Mama auch gerne... Ich will auf keinen Fall, dass es so ist, wie jedes Jahr zum Muttertag: Ich habe meistens so tolle Ideen, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und dann tauche ich mit einer Karte bei meiner Mama auf und bin traurig, weil ich nicht mehr habe. Und sie freut sich dann so sehr über diese Karte und sagt, dass ich sowieso das beste Geschenk bin. Ich habe die tollste Mama der Welt!

