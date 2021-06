Ab in den Liegestuhl

Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde! Zwischenzeitlich ist es ja richtig sommerlich geworden! Ich freue mich richtig über die langen Tage, vor allem, wenn die Sonne scheint.

Allerdings ist das auch nicht ganz ungefährlich, man holt sich ja mit dem blassen Winterpelz so schnell einen Sonnenbrand... Und erst recht auf der Nase! Deshalb habe ich mir einen Sonnenhut aus Stroh gekauft. Der sieht richtig schick aus. Wenn ich dazu meine Sonnenbrille aufsetze und mich in den Liegestuhl fläze, fühle ich mich ganz schön cool.

Ellie Ente hat vorgeschlagen, dass wir mal zusammen im Weiher schwimmen gehen. Aber ich fürchte, dass ich neben ihr gar nicht mehr so cool aussehen werde, wenn sie mir davon paddelt. Ich packe mich lieber in den Liegestuhl, schaue ihr beim Schwimmtraining zu und schlecke an meinem Eis.