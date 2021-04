Ach, sagt meine Nachbarin, die Beschränkungen gehen nicht vorüber. Sie seufzt. Mir macht es nichts aus, antworte ich. Der Lockdown gestaltet alles so ruhig und man glaubt, mehr Muse zu haben. Wirklich?, fragt sie. Bei uns läuft den ganzen Tag der Fernseher. Jedenfalls, seit mein Mann in Kurzarbeit ist. Zum Glück, denke ich, habe ich noch einen Vorrat an Büchern. Manchmal stöbere ich auch in

...