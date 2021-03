  ... zum Geburtsort "Neckarau" in Mannheimer Ausweisen

… gibt es Standorte, an denen weder postalisch noch geografisch zu rütteln ist. Beispielsweise dürfte unstrittig sein, dass Mannheims Diakonissenkrankenhaus im Süden der Stadt residiert - an der Speyerer Straße, die zum Niederfeld gehört. So weit so klar. Aber warum wird in einem Personalausweis „Mannheim-Neckarau“ als Geburtsort angegeben, obwohl das Licht der Welt im „Diako“ erblickt wurde, das eben nicht in diesem Stadtteil liegt? Das fragte sich eine angehende Ärztin und zweifache Mutter. Der „MM“ hakte nach und erfuhr von einem Rathaus-Sprecher Erstaunliches: Als es noch den Standesamtsbezirk Mannheim-Neckarau gab, zu dessen Bereich das im Niederfeld liegende christliche Krankenhaus gehörte, war bis 1997 üblich, bei Babys aus dem „Diako“ den Geburtsort amtlich vom Niederfeld nach Neckarau zu verlegen. Heutzutage tauchen freilich im Personalausweis keine Vororte mehr auf. Seit 15 Jahren ist es üblich, dass in diesem Dokument solitär „Mannheim“ steht - egal ob ein Kind in Feudenheim, auf der Schönau oder gegenüber vom Schloss (einstige Hedwigsklinik) den ersten Schrei getan hat. Allerdings dürfte Neckarau als behördlich dokumentierter Geburtstort nicht ganz verschwinden, jedenfalls historisch. In alten Biografien wird beispielsweise der Psychologe, Philosoph, Physiologe, Mediziner und Politiker Wilhelm Wundt als gebürtiger Neckarauer gewürdigt: Schließlich war der heutige Stadtteil bei dessen Start ins Leben anno 1832 noch eigenständig - aber bei Wundts Ernennung zum Mannheimer Ehrenbürger (1907) bereits eingemeindet. Was für eine Quadratur der (Vorort)-Geschichte!