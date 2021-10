„Empört euch!“, forderte vor gut zehn Jahren der französische Essayist und Aktivist Stéphane Hessel. Sein vielrezipierter Aufsatz, der sich allein in Frankreich mehr als zwei Millionen Mal verkauft hat und in 40 Sprachen übersetzt worden ist, sorgte für Aufregung. Hessel prangerte darin nicht nur den Kapitalismus des Finanzwesens und den Umgang mit Minderheiten bis hin zu Rassismus an. Der

...