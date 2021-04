. . . ist es mit dem Zufall so eine Sache. Während die einen „das ungewisse Etwas mit dem gewissen Etwa“ als heimlichen Herrscher des Universums rühmen, behaupten andere, dass Nichts im Leben Zufall ist - nicht einmal der Zufall. Wie auch immer. Als unbestritten gilt, dass einem manchmal etwas zufallen muss, ehe einem etwas auffällt. Und genau das passierte anno 1770: Im schönen Sandwich (ja, so köstlich heißt tatsächlich eine Stadt in der englischen Grafschaft Kent ) werkelte ein Instrumentenbauer namens Edward Nairne mal wieder an seinen elektrischen Innovationen.

Als er in seinen Skizzen einen Bleistiftstrich entfernen wollte, griff der Tüftler versehentlich neben jenen Brotklumpen, mit dem damals auf Papier Graphitteilchen beseitigt wurden. Stattdessen nahm er einen Brocken daneben liegendes Kautschuk und stellte fest, dass sich damit ebenfalls der Bleistiftstrich unsichtbar machen ließ. Ironie des Schicksals: Es war der Naturforscher Joseph Priestley, der diese Beobachtung schon bald publik machte und einen Ratzefummel, genannt Rubber, vermarktete. Hingegen war der Namen des Erstentdeckers schon bald wie ausradiert. Doch das hat sich mit dem internationalen Tag, jeweils am 15. April, zu Ehren des so handlichen wie praktischen Korrekturutensils geändert. Inzwischen gelten beide Briten als Radiergummi-Väter.

Wohl keiner von ihnen dürfte für möglich gehalten haben, dass der (inzwischen chemisch aufgepeppte) Rubber eines Tages in so ziemlich jedem Haushalt wie Büro zu finden sein würde - ob in Manchester, Melbourne oder Mannheim.