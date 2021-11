Wie ein Einkauf für Redakteurin Lea Seethaler in Gefangenschaft endete

Übrigens … sitzt man manchmal schneller in der Falle als erwartet. Neulich im Supermarkt: Ich laufe in die Obst- und Gemüseabteilung. Dann fällt hinter mir etwas „ins Schloss“. Es klackt. Ich drehe mich um. Es ist die kleine Zugangsbegrenzung aus Plastik. Vor mir gibt es noch zwei solcher. Nun gut, denke ich mir und versuche, vorne aus dem nun gebildeten quadratischen Käfig zu entkommen. Fehlanzeige. Alles eingerastet. Ich stehe also nun mit meinem Korb in dem abgetrennten Quadrat inmitten der Gemüseabteilung. Komme mir ein bisschen vor wie auf einem amerikanischen Rindermarkt. Leute schauen. Ich tigere umher, ruckle an den Klappen. Nichts lässt sich öffnen. Ich schaue mich hilfesuchend um. Sehr hilfesuchend. Langsam wird es unangenehm. Viele Kunden blicken mittlerweile auf (mich). Aber: Der typische Effekt tritt ein. Keiner hilft, denn es sind viele Menschen - die Verantwortung teilt sich auf. Ich schnaube, komme mir noch kalbsmäßiger vor. Vor allem, als ich bemerke, dass mich ein Verkäufer (man darf seinem Blick sadomasochistische Lust unterstellen) grinsend beobachtet. Er legt den Kopf schief. Nähert sich betont langsam. Ich denke: „Kann der endlich mal hinne machen...“ Er sagt: „Ich finde, es gibt schlimmere Orte als im Supermarkt gefangen zu sein, oder?“ Sein lasziv-schelmisches Grinsen ist filmreif... Dann begutachtet er - erneut betont langsam - das „Gatter“. Recht hat der gute Mann, denke ich mir - und um mich von der gesamten Peinlich-Situation abzulenken, studiere ich die Gemüsewaren um mich. Der Verkäufer, der gern Viehwirt wäre, schleicht indes weiter um mich herum. Mittlerweile schauen immer mehr Kunden das Tierrettungs-Spektakel an . . . Und ich glaube, sie fiebern mit. Echt klasse - nicht! Dann endlich: Es klackt! Der Verkäufer beendet die Schau und befreit mich mit einem breiten Grinsen - und ich ergreife sowas von die Flucht.

