Wie begrüßt man sich als Geimpfte?

Übrigens ist es wunderschön, wieder unter Menschen sein zu können! Aber auch gewöhnungsbedürftig. Der zeitliche Zufall wollte es, dass jetzt vier gesellschaftliche Ereignisse hintereinander kamen: die Geburtstage eines lieben Freundes und einer nicht minder lieben Freundin, das großartige Torpedo-Cup-Turnier in Feudenheim sowie das – vom Verlauf her nicht ganz so großartige – erste Waldhof-Heimspiel. So haben wir in acht Tagen (nochmals: kein Feier-Unmaß, nur zeitlicher Zufall!) mehr Freunde und Bekannte wiedergesehen als in den eineinhalb Jahren zuvor. Zum Glück sind fast alle vollständig geimpft. Doch wie begrüßt man sich? Wir trafen zwei Extrem-Typen, beide beiderlei Geschlechts: Typ A („Jetzt können wir ja endlich wieder!“) wirft sich an Brust und Wange, als wolle er die Pandemie nun einfach wegknutschen. Typ B dagegen streckt einem direkt die abgespreizte Faust entgegen, der Blick signalisiert: „Bleib mir bloß vom Leib, ich will auch unter Geimpften Sicherheitsabstand!“ Epidemiologisch ist das natürlich absolut vorbildlich. Aber viele andere, auch wir selbst, stehen da irgendwo zwischen den Extremen. Also tänzelt man unsicher voreinander her, berührt sich hier mal am Arm, da mal an der Schulter. Sieht aus wie bei Sumo-Ringern zu Beginn des Kampfes. Umso mehr, als sich Leibesumfänge in der Pandemie ja durchaus auch Sumo-Ringern angenähert haben. Vielleicht ist das bis auf Weiteres der passendste Gruß zur Zeit. Wie auch immer: Jetzt bleiben wir erst mal wieder eine Weile brav daheim . Steffen Mack

