Wer lässt seine Masken überall rumliegen?

. . . gibt es ja die bekannte Redewendung, wonach sich Dinge im Laufe der Zeit einschleifen. Genervte (Ehe-)Partner wissen ein Lied davon zu singen – etwa wenn der Göttergatte ständig die Zahnpastatube offen oder die Göttinnengattin nach getanen Übungen ihre Yoga-Matte im Wohnzimmer herumliegen lässt. Wenn sich gewisse Dinge eingeschliffen haben, dauert es leider lange, bis sie wieder normal laufen. Oder man resigniert einfach und ignoriert die offenen Zahnpastatuben irgendwie. Für die positive Interpretation der Redewendung gibt es allerdings auch gute Beispiele. Nicht wenige Menschen kontrollieren etwa vor dem Verlassen der Wohnung noch einmal, ob der Herd aus ist. Das ist absolut sinnvoll. Ganz persönlich müssen wir zugeben, dass wir in diesen Situationen den Herd links liegenlassen, aber ganz ohne nachzudenken automatisch zu Hausschlüssel, Geldbeutel und Smartphone greifen. Leider noch nicht eingeschliffen, wenngleich schon mehr als ein Jahr obligatorisch, hat sich der Griff nach der FFP2-Maske, obwohl sie gut sichtbar im Flur hängt. So mussten wir vor der Tür zu Bäcker, Apotheke oder Supermarkt schon mehrfach maskenlos wieder den geordneten Rückzug nach Hause antreten. Dabei sind schon ein paar Extra-Kilometer zusammengekommen. Umso schöner ist es, dass einige Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre benutzten Masken gefühlt (und gesehen) immer häufiger am Straßenrand oder auf dem Gehweg ablegen, um vergesslichen Mitmenschen unnötige Wege zu ersparen. Und jetzt ohne Ironie: Liebe Maskenwegwerfer, schleift das ganz schnell wieder aus. . . Stefan Proetel

