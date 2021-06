Wenn im Homeoffice die letzten Hüllen fallen

… liefern uns die derzeitigen heißen Tage mitunter überraschende Anblicke unserer Gesprächspartner. Sogar im Homeoffice. Während die Menschen sich angesichts steigender Temperaturen unter freiem Himmel ohnehin gerne mit etwas weniger Textil oder zumindest luftigeren Varianten kleiden, wurden wir unlängst Zeugen, dass offenbar auch im Homeoffice der Trend zu wenig Kleidung geht. Zumindest bringt in diesen Tagen ein Anrufer irgendetwas an seinen Computereinstellungen durcheinander. Er will uns über eine Kommunikationssoftware anrufen, doch aus Versehen klickt er offensichtlich das falsche Knöpfchen: Statt Telefonanruf wählt er den Videoanruf aus. Und als dieser startet, sehen wir vor allem eines: einen nackten Oberkörper. Unser Gegenüber drückt hektisch auf der Tastatur herum, entschuldigt sich vielmals und erklärt das fehlende Oberhemd mit der Hitze. Wir sind uns ganz sicher: Beim nächsten Anruf wird er genau darauf achten, welches Symbol er bei einem Anruf anklickt. Eine Sache muss an dieser Stelle gleich klargestellt werden: Wir verraten den Namen des Anrufers auf keinen Fall! Eva Baumgartner

AdUnit urban-intext1