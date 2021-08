Wenn es Mannheim in die "Tagesschau" schafft

. . . haben der SV Waldhof und die nächtliche Ausgangssperre, die lange galt, etwas gemeinsam: Sie haben dieser Stadt zur besten Sendezeit enorme bundesweite Aufmerksamkeit beschert. Im Dezember 2020, als das Rausgehverbot nach 20 Uhr hier erstmals in Kraft trat, zeigten die TV-Nachrichten indes aus Mannheim leere Straßen und Polizeikontrollen. Diesmal dagegen waren es lauter euphorisch jubelnde Menschen. Fassungslos vor Glück, dass ihr Lieblingsverein aus der 3. Liga gerade die Frankfurter Eintracht mit einem hochverdienten 2:0 aus dem Pokal gefegt hat. Es war die einzige der 32 Erstrundenpartien, die es am Sonntagabend in die „Tagesschau“ schaffte. Auch die „Sportschau“ berichtete breit. Schaut man sich die achtminütige Zusammenfassung – das tun sehr viele SVW-Fans immer wieder gern – in der Mediathek nochmal an, fällt auch ein Randaspekt auf: Bei beiden Treffern wählte der SWR als Tonspur für die Zeitlupen ein Lied, das von einigen Anhängern traditionell nach Toren angestimmt wird. „Das ist unser Verein!“, heißt es da, und dann folgt eine Passage an der, na ja, etwas empfindlichere Gemüter möglicherweise Anstoß nehmen könnten. Ausgerechnet an dieser Stelle tat der Kommentator zwei Mal, was sonst Kommentatoren in der „Sportschau“ so gut wie nie tun: Er schwieg. Umso deutlicher, mehr noch als im Stadion, waren die Gesänge zu hören. Im Eishockey, Hockey oder Tennis etwa, wo Mannheimer Teams ja auch immer wieder mal erfolgreich sind, wäre solches Vokabular total verpönt. Aber wann haben diese Sportarten Mannheim zuletzt in die „Tagesschau“ gebracht? Diese Wucht kann nur der Fußball entfalten. Oder eben die Premiere einer nächtlichen Ausgangssperre, klar. Steffen Mack

