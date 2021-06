Wenn die Adria die Erinnerung an bessere Fußball-Zeiten weckt

… freuen wir uns jedes Mal, wenn wir zum Alten Meßplatz kommen. Schließlich haben wir dort in einer stadtbekannten Pizzeria – die Älteren werden sich vielleicht erinnern – die letzte Sternstunde der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erlebt: den 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Finale 2014. Ganz bestimmt wird sich auch noch jener praktisch Unbekannte daran erinnern, neben dem wir seinerzeit saßen, und dem wir in der Nachspielzeit der Verlängerung – Sie wissen schon, als Deutschland bereits führte, Schweinsteiger Messi abgrätschte und der damals beste Fußballer der Welt aus brandgefährlicher Position zum Freistoß antrat – aus einer Mischung aus Angst und Ehrfurcht beherzt die Hand auf den Schenkel legten. Zumindest erinnern wir uns an seinen entgleisten Gesichtsausdruck, der nicht viel entgeisterter hätte ausfallen können, wenn wir untenrum komplett blank gezogen hätten. Doch um darauf einzugehen, war in jenen entsetzlich angespannten Sekunden, in denen Messi sich den Ball zurechtlegte und anlief, einfach keine Zeit. Und ein paar Momente später, als der erlösendste aller Pfiffe endlich ertönt war, lagen wir uns ohnehin in den Armen – dieses Mal beide mit entgleisten Gesichtern. Immer wieder also schießen uns diese Bilder in den Kopf und beglücken uns, wenn wir zum Alten Meßplatz kommen. Und wir sind froh, dass wir entgegen unserer sonstigen Gepflogenheiten seinerzeit zum Public Viewing gingen. Wobei, so im Nachhinein betrachtet: Was wäre eigentlich gewesen, wenn wir das Spiel doch zu Hause geguckt hätten? Womöglich hätten wir uns dann jeden Tag freuen können … Vielleicht ein kleiner Trost in Corona-Zeiten.

