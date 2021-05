Wenigstens der Kleiderschrank ist bereit

… kennt nahezu jede Frau das Problem, dass der Schrank zwar voll ist, man aber nichts anzuziehen hat. Da war man (natürlich noch vor der Pandemie) zu Kaffee und Kuchen bei der besten Freundin eingeladen und stellte fest, dass nichts wirklich zum Anlass passt. Das rote Kleid? Viel zu festlich. Die lässigen Jeans mit Sweatshirt? Zu leger. Auch wir sind mit diesem Phänomen bestens vertraut. Zwar fühlen wir uns in Zeiten von Homeoffice vor allem in bequemen Outfits wohl. Aber hat man tatsächlich mal einen Termin außer Haus, fängt die Sucherei an. Irgendwann findet man doch noch etwas zum Anziehen und beschließt, den Kleiderschrank endlich mal auszumisten. Das blaue Top wird seit Jahren nicht mehr getragen. Also weg damit. Oder doch nicht? Schließlich haben wir es damals in London gekauft, ein Trip, an den wir besonders gern zurückdenken. Also wieder raus aus dem Kleidersack und zurück auf den Bügel. Dafür muss das gelbe Spitzenkleid dran glauben, denn der Reißverschluss geht nicht mehr zu. Aber das haben wir doch auf der Hochzeitsreise so gern getragen. Sich davon zu trennen, wäre ja fast so, als würden wir Erinnerungen auslöschen. So geht es noch viele weitere Male. Aber irgendwann haben wir es geschafft, uns von manchen Stücken zu verabschieden. Die ausrangierten Kleider werden verkauft, verschenkt, gespendet. Nun ist wieder Platz für Neues. Sobald wir in Mannheim wieder einkaufen gehen können, ziehen wir durch die Läden. Denn bekanntermaßen haben wir ja nichts anzuziehen.

AdUnit urban-intext1