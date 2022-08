Wellensittich-Wahnsinn: Wieso spielt der Waldhof in Gelb-Grün?

Übrigens hat der eine oder die andere vielleicht ja Glück gehabt. Und das enttäuschende 2:2 des SV Waldhof beim SC Verl gar nicht mitangesehen. Denn wer einschaltete, sah äußerst Ungewohntes: Im gähnend leeren Paderborner Ausweichstadion spielten zwei Mannschaften, von denen die eine wie Zebras und die andere wie Wellensittiche aussahen und keine annähernd so dynamisch agierte wie der SVW zuletzt. Womöglich dachte mancher Fan: „Die Stümper von Magenta zeigen das falsche Spiel!“, und schaltete wieder weg. Klar: Weil das Heim-Team die erste Wahl hat, können die Blau-Schwarzen nicht immer ihre Farben tragen. Und grenzwertige Auswärtstrikots hatten sie schon im vergangenen Jahrhundert immer mal wieder. Aber Gelb-Grün? Das gab es nach der in aller Regel unfehlbaren Erinnerung von Waldhof-Chronist Andi Nowey noch nie. Die Bayern liefen in den 1990ern zwei Jahre lang in ähnlichen Trikots auf, laut dem damaligen Kapitän Thomas Helmer waren die auch den Spielern ein Graus. Bei der brasilianischen Nationalmannschaft mögen jene Farben Tradition haben, aber das Mannheimer Strandbad ist halt doch nicht ganz wie die Copacabana. Auch Jamaika hat solche Jerseys. Eines staubt als Urlaubserinnerung im heimischen Schrank vor sich hin. Denn wer so grell angezogen in unser Soccercenter kommt, dessen Mannschaft muss die gelben oder grünen Leibchen überstreifen. Insofern wird sich bei unserem Donnerstagskick, wo Waldhof-Trikots mit Abstand am verbreitetsten sind, das neue Modell kaum durchsetzen. Im Fanshop gibt es das auch (wohlweislich?) noch gar nicht zu kaufen. Neu im Sortiment scheint dagegen ein Stofftier, das nun per Whatsapp die Runde macht: „Buddy - der Wellensittich, perfekt zum Mitnehmen bei jedem Auswärtsspiel, sieben Euro.“ Ist nur ein gut gemachter Fake. Doch hoffentlich begreift das jetzt bei der Spielbetriebs-GmbH keiner als tolle neue Geschäftsidee.

