Welche Geräusche tierischer Nachbarn man akzeptieren muss

. . . tirilieren und tschilpen jetzt wieder die Vögel. In der freien Natur genauso wie in Städten – und das mit Wohlgefallen der Justiz. Deshalb berichtete der „MM“ dieser Tage, dass Gezwitscher weder ein Grund für Mietminderung noch für das Fällen jener Bäume darstellt, auf denen sich singende Flatterer besonders gern tummeln. Gleichwohl ist Vorsicht geboten, wenn bei warmen Temperaturen der Papagei im Käfig auf den Balkon gestellt wird. Sollte dieser lautstark die Lichtdusche samt Sonnenbad genießen, könnten sich Nachbarn lärmbelästigt fühlen. Vor Gericht haben Halter von Buntvögeln, die sich nun mal nicht den Schnabel verbieten lassen, schlechte Karten: Weil das Krächzen eines Kakadus nicht als ortsübliches Geräusch hingenommen werden muss – was beispielsweise für das „Gack-ack-ack ackack-ack” von Hühnern und das Kikeriki von Hähnen zutrifft. Jedenfalls auf dem Dorf. Hingegen kann Federvieh, das im Garten einer städtischen Wohnsiedlung gackernd Eier legt, keinen solchen Heimat-Schutz für sich beanspruchen. Auch Frösche, die von künstlich angelegten Gartenteichen angelockt werden, beschäftigen die Justiz. Weil die grünen Quaker, insbesondere Laubfrösche, als bedroht gelten, hat der Bundesgerichtshof geurteilt, dass Froschkonzerte zu akzeptieren sind – was für nächtliche Katzenmusik nicht unbedingt gilt. Und was ist, wenn Bello seinem Namen akustisch alle Ehre macht? Auch wenn Kurt Tucholsky die Meinung vertreten hat, „der eigene Hund macht keinen Lärm, der bellt nur“, sehen das Gerichte bei Dauerkläffen anders. Und was sagt uns das? Ohren auf bei der Tierwahl!

