Was MM-Autorin Lisa Knoll, Heinrich Kleist und Thomas Mann gemeinsam haben

Mannheim. Übrigens … weiß ich nicht, ob Sie es schon wussten, aber heute ist ein ganz besonderer Tag, der natürlich - gerade in unserem Fall als lokale und regionale Tageszeitung - einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf: Der Tag der Schachtelsätze, der - so verrät es schon der Name des kuriosen Feiertags, welcher von dem Illustrator und Zeichner Bastian Melnyk ins Leben gerufen wurde - sogenannte Bandwurmsätze oder Hypotaxen feiert, die durch ein umfangreiches Gebilde aus Haupt- und Nebensätzen sowie Einschüben und Ellipsen, also verkürzten Teilsätzen, gekennzeichnet sind und so - je länger sie werden - die Komplexität des Satzgebildes erhöhen und dadurch zwar für den Schreibenden meist die Komplexität und seine vermeintliche Intelligenz hervorheben sollen, allerdings oft nur Verwirrung stiften und nur durch mehrmaliges Lesen und äußerste Konzentration verstanden werden können, was insbesondere Weltliteraten wie Thomas Mann, Heinrich von Kleist oder Friedrich Dürrenmatt in äußert komplexen und stilistisch ausgereiften Werken genutzt haben; und übrigens haben wir heute in unserem Lokalteil noch weitere Schachtelsätze versteckt - vielleicht finden Sie die ja auch!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schachtelsätze großer Autoren:

Thomas Mann "Der Zauberberg "Wie lange Joachim eigentlich hier oben mit ihm gelebt, bis zu seiner wilden Abreise oder im ganzen genommen; wann, kalendermäßig, diese erste trotzige Abreise stattgefunden, wie lange er weggewesen, wann wieder eingetroffen und wie lange Hans Castorp selber schon hier gewesen, als er wieder eingetroffen und dann aus der Zeit gegangen war; wie lange, um Joachim beiseite zu lassen, Frau Chauchat ungegenwärtig gewesen, seit wann, etwa der Jahreszahl nach, sie wieder da war (denn sie war wieder da), und wieviel Erdenzeit Hans Castorp im ‘Berghof’ damals verbracht gehabt hatte, als sie zurückgekehrt war: bei all diesen Fragen, gesetzt, man hätte sie ihm vorgelegt, was aber niemand tat, auch er selber nicht, denn er scheute sich wohl, sie sich vorzulegen, hätte Hans Castorp mit den Fingerspitzen an seiner Stirn getrommelt und entschieden nicht recht Bescheid gewußt, – eine Erscheinung, nicht weniger beunruhigend als jene vorübergehende Unfähigkeit, die ihn am ersten Abend seines Hierseins befallen hatte, nämlich Herrn Settembrini sein eigenes Alter anzugeben, ja, eine Verschlimmerung dieses Unvermögens, denn er wußte nun allen Ernstes und dauernd nicht mehr, wie alt er sei!"

Friedrich Dürrenmatt "Der Auftrag" "Von Lambert empfing sie in seinem Studierzimmer, verlangte unverzüglich gefilmt zu werden, ließ willig alle Vorbereitungen über sich ergehen, erklärte dann vor der laufenden Kamera, hinter seinem Schreibtisch sitzend, er sei am Tode seiner Frau schuldig, weil er die oft unter schweren Depressionen Leidende immer mehr als Fall statt als Frau behandelt hätte, bis sie, nachdem ihr seine Notizen über ihre Krankheit durch Zufall zu Gesicht gekommen, kurzerhand das Haus verlassen habe, nach der Meldung der Hausdame nur in ihrem roten Pelzmantel über einen Jeansanzug geworfen und mit einer Handtasche, seitdem habe er nichts mehr von ihr gehört, doch habe er auch nichts unternommen, von ihr etwas zu erfahren, um ihr einerseits jede Freiheit zu lassen, andererseits ihr, käme sie auf seine Nachforschungen, das Gefühl zu ersparen, sie würde von ihm weiterhin beobachtet, doch jetzt, da sie ein so entsetzliches Ende genommen und er nicht nur in seiner Methode ihr gegenüber, jener der kühlen Beobachtung, die der Psychatrie vorgeschrieben sei, sondern auch in seinem Unterlassen jeder Nachforschungen seine Schuld erkenne, erachte er es für seine Pflicht, die Wahrheit zu erfahren, mehr noch, sie der Wissenschaft zugänglich zu machen, herauszufinden, was sich ereignet habe, sei er doch an die Grenze seiner Wissenschaft gestoßen, die sich im Schicksal seiner Frau abzeichne."