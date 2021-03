Übrigens ... geht einem der Satz „Ach Du grüne Neune!“ durch den Kopf, wenn man versucht herauszufinden, warum der Tag vor Karfreitag ausgerechnet Gründonnerstag heißt - obwohl das letzte Abendmahl vor der Kreuzigung von Jesus eher eine düstere Wort- Kolorierung nahelegt. Aber vielleicht hat das Grün im Namen des fünften Tages der Karwoche mit der Farbe so viel oder wenig zu tun wie der Hase mit dem Eierlegen. Jedenfalls gibt es eine Theorie, wonach das mittelhochdeutsche „grînen“ mit der Bedeutung „greinen“ - also weinen - verbal Pate gestanden hat. Schließlich wird der Verrat von Judas betrauert. Eine weitere Erklärung geht davon aus, dass weinende Büßer, die traditionell vor Karfreitag wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen wurden und fortan als die „Grünen“ („virides“) im Sinne von „frisch und erneuert“ galten, sprachlich inspiriert haben. Hingegen meinen andere, jene grünen Gewänder, die früher bei kirchlichen Messen vor Karfreitag getragen wurden, hätten verbal abgefärbt. Und dann wäre da noch das grün sprießende Erwachen der Natur, das alle Jahre wieder mit der Osterzeit zusammenfällt. Dass die beliebte Grüne Soße dem Gründonnerstag zur Farbe verholfen hat, mag zwar ins Kraut schießen, gleichwohl steht fest: Die vitaminstarke Köstlichkeit aus Boretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnittlauch ist ein wahres Gaumen-Gedicht, das stets am Gründonnerstag aufgetischt wird - gern mit dem Gerücht, von Johann Wolfgang von Goethe als Lieblingsspeise geadelt worden zu sein.

