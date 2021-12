Warum Schokolade in anderer Form oft besser is(s)t

Übrigens … schmeckt dasselbe in anderer Form oft viel besser. Ich weiß nicht, ob sie die Schokolollis kennen, die es immer Weihnachten und Ostern gibt? Und ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass ich sie so liebe. Sie sind doch eigentlich nur ganz normale Schokolade. Nur in Form eines Lutschers. Doch: Sie sind so viel besser als sämtliche Tafeln oder Kugeln! Irgendwie süßer, cremiger - ach, ich weiß nicht, ich bin ganz verliebt. Ehrlich: Sämtliche Markenschokolade kann einpacken, wenn Saison für diese Dinger ist. Und dass ich mit meiner Fröhnung nicht allein bin, erfuhr ich letztens bei der Arbeit. Als ich eine Journalistenanfrage per Telefon stellte. Die Pressesprecherin am Hörer und ich - fragen Sie nicht, wie wir drauf kamen - hatten plötzlich das Thema dieser No-Name-Schokolollis. Und auch sie empfand es wie ich! Die Sätze, die sie aussprach waren meine Sätze! Es waren genau die, die ich mir immer dachte. „Nur die schmecken so, ich liebe die. Ich hole mir die immer, ich muss gleich los, gucken, ob es sie wieder gibt“. Vielleicht sollten wir eine anonyme „Schokololli-Leidenschaftler“-Seite im Netz ins Leben rufen? Okay, nun übertreibe ich es echt mit der Liebe zum sahnig-hellen Genuss in Nikolausform. Also: Weil es Sie als Leser sicher interessiert. Antwort auf meine Fragen habe ich nach dem Telefonat mit der Sprecherin trotz langer Schwelgerei noch bekommen. Und falls es sie jetzt noch interessiert: Letztens habe ich dann die Krönung entdeckt. Jetzt gibt’s die Lollis auch noch in Kombination mit einer dünnen Schicht feinster weißer Schokolade oben drauf. Liebe Leserinnen und Leser, verzeihn’ Sie’s mir bitte, wenn ich jetzt den Stift hinlege. Aber ich muss los zum Supermarkt gucken, ob’s noch welche gibt.

