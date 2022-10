Vollgas mit emissionsarmem Reisigbesen

Übrigens . . . kann man sich auf den ein oder anderen Spruch gefasst machen, wenn an in dieser spukigen Herbstzeit mit einem Reisigbesen in die Redaktion kommt. Schon von weitem beobachten uns Kollegen durch die Fenster. Das sehen wir in unserem Augenwinkel... Sie wundern sich offensichtlich. Bestimmt denken sie, man möchte jetzt die Redaktion putzen. Mal richtig durchkehren. Nein - falsch gedacht. Als sich am Aufzug endlich ein Kollege ein Herz fasst und fragt, weshalb man eigentlich einen Besen dabei habe, erklären wir ihm geduldig: Für einen Videodreh sind wir bestens ausgestattet mit dem Modell emissionsarmer Reisig. Zudem fragt er, was eigentlich in der riesigen Tüte sei, die wir in anderen der Hand tragen: „Auffüllung für dein Süßigkeitenregal oben?“, tönt es hoffnungsvoll aus ihm. Nein, hier müssen wir leider verneinen und ihn enttäuschen. Denn nur Horrordeko und Kürbisse liefern wir an! Als wir es ihm erklärt haben und wir am Gesprächsende in Richtung Aufzug abdrehen sagt er „Guten Ritt!“ und lacht. Er kündigt an, doch einmal am Regal demnächst vorbei zu kommen - so abschreckend können wir also nicht gewirkt haben.

