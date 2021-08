Übrigens liegt der Frauentag schon wieder zwei Wochen zurück. Sei ‘s drum, schließlich sollte nicht nur am 8. März wahrgenommen werden, was in puncto gelebte Gleichberechtigung so alles schiefläuft, ja bewusst dagegen unternommen wird. Und das blitzt bei der täglichen Zeitungslektüre auf. Nehmen wir den „MM“ vom Montag. Gleich nach dem ersten Umblättern springt ins Auge: „Erdogan kündigt

...