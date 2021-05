Verfolgungsjagd mit Bülent Ceylan

… haben wir letztens Bülent Ceylan gesehen. Nicht im Fernsehen, sondern leibhaftig, nämlich im Auto vor uns. Da uns das die geliebte Beifahrerin jedoch nicht so recht glauben wollte, haben wir versucht, den Abstand, den Mannheims prominentester Comedian sich aufgrund der Ampelschaltung herausgefahren hatte, na ja, sagen wir mal: etwas zu verringern. Dummerweise haben wir dabei vergessen, dass da, wo Bülent sich aufhält, die Pointe nie weit weg ist. In unserem Fall wartete sie gefühlt nur wenige Meter hinter dem Verkehrsschild, das die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Südtangente deutlich reduzierte – und zwar in Form von einem dieser Pseudo-Anhänger, die, begleitet von einem grellen roten Blitz, Fotos machen … Gelacht haben wir auf dem dabei entstandenen Bild trotzdem nicht. Bülent möge es uns verzeihen. Martin Geiger

