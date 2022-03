Jeder hat ja so seine Schwächen. Wir können hier doch offen reden. Also: Manchmal verstehe ich Friedrich Nietzsche. Er, und vor ihm Typen wie Dante, Ovid oder Dostojewski, wollten den Menschen überwinden. Dieses minderwertige, mickrige und mangelhafte Wesen, also auch ich, sollte über sich hinauswachsen, eine transhumane Mutation seiner selbst und etwas Hyperanthroposophes werden, etwas

...