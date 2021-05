Über Tage, an denen man Dinge durcheinanderbringt

… kommen wir manchmal, es mag an unserem Alter liegen, etwas durcheinander. So hat uns unsere Allerliebste neulich verdutzt dabei beobachtet, wie wir unseren Werkzeugkasten zu den Sprudelkästen stellten und das Gebinde mit den Radler-Flaschen, dafür unangerührt im Flur stehen ließen, obwohl sie uns doch streng dazu ermahnt hatte, dieses aufzuräumen. Unsere Ausflüchte, bei beiden Behältnissen handle es sich schließlich um Kästen, es könne sich mithin um eine Art … nun ja … „Freudschen Verwechsler“ gehandelt haben, ließ man nicht gelten. Bei der hurtigen Korrektur unseres Versehens dachten wir an eine Fehlleistung, von der uns einst unser Großvater erzählt hatte. Der Opa hatte anlässlich eines Behördengangs gedankenverloren und rein mechanisch etwas in die Innentasche seines Jacketts gesteckt, von der er dachte, es handle sich um die Brieftasche mit den benötigten Papieren. In der Ratsstube konfrontierte ihn dann die Aufforderung des Amtmanns, er möge sich ausweisen, mit seinem Irrtum: Was er da beim Griff in die Jacke in die Hand bekam, war nicht die Brieftasche, sondern eine Laugenstange, die er sich kurz zuvor beim Bäcker gekauft hatte. Er musste darauf über sich selbst und seine Fehlleistung laut lachen – was wiederum sein amtliches Gegenüber auf sich bezog und daher weniger erheiternd fand. Schlagfertig, wie der Großvater war, wusste er auch in dieser Situation die richtige Antwort zu geben: „Isch lach iwwer misch selwa – bei Ihne is de Leit immer zum Greine zumut“. Roger Scholl

