Übrigens ist Einbildung die Bildung der besonderen Art. Letztens mussten wir zum Beispiel lernen, als wir am Büro des Kollegen vorbeiliefen, dass dieser plötzlich zur Stelle stand. „Ja, was ist, ich komme!“, sagte er und sprang voller Wucht auf und näherte sich uns. Er schaute uns erwartungsvoll an. „Ehm nichts ist, warum?“, erwiderten wir. Der Kollege schaute verdutzt. „Hast du nicht gerade

...