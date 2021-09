Kennen auch Sie ein bisher namenloses Phänomen, das hier mal ein wenig geschwollen „Individualtippfehler“ heißen soll? Obwohl man eigentlich ganz ordentlich im Tippen ist – und (fast) sein ganzes Leben schon im Akkord Buchstabentasten drückt – wollen einem einige Buchstabenfolgen partout nicht auf Anhieb fehlerfrei über die Lippen, vielmehr über die Fingerkuppen.

Ärgerlich dabei ist, dass es just Worte sind, die man häufig schreibt. Bei „Beispiel“ zum Beispiel kommt im ersten Anlauf entweder „Bessipel“,“ „Besipiel“ „Beiaspiel“ oder „Bleispiel“ raus – und zwar immer! (Sie ahnen, wie oft die Zeichenfolge im letzten Satz korrigiert wurde). Und das schon seit den frühen Tagen mit der grünen Monica. Das war keine Liebschaft, sondern die erste Schreibmaschine, ein weiland heiß geliebtes Konfirmationsgeschenk.

Es geht auch weniger facettenreich: Das Wort „Regisseur“ schafft es im Erstversuch ausschließlich als „Regeiaseur“ auf den Bildschirm. Schlimm ist, das es unter Konzentration („Achtung, Schreibfluss verlangsamen, Augen aufreißen: Individualtippfehlergefahr!“) nicht zwangsläufig besser wird – und einen der dann immerhin „kleinere“ Fehler, also etwa die im Anschluss verpatzte Leerstelle, umso mehr ärgert. Auch an Autokorrekturprogrammen und angebotenen Alternativen kann man verzweifeln: „Nein, der Kollege heißt Rinderspacher und nicht Radiosprecher!“ Auch wenn das Programm ihn täglich zu einem machen will. Unter Tippfehler ließe sich daher buchstäblich abgeleitet auch das Geben eines falschen Tipps verstehen. Ist doch kaum etwas unangenehmer als Bekannten ein Lokal oder ein Hotel zu empfehlen, wo es ihnen nicht schmeckt oder gefällt, es war dann ein Fehler, ihnen diesen Tipp gegeben zu haben.

Der schlimmste aller Tippfehler? Ich mache ihn mittwochs, freitags und samstags – auf dem Lottoschein. Ralf-Carl Langhals

