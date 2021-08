Spannendes aus der Welt der Affen

Übrigens prophezeit unsere Herzallerliebste oft: „Im nächsten Leben wirst du Zoodirektor.“ Na ja. Erstens steht die Wiedergeburt wissenschaftlich nicht ganz zweifelsfrei fest. Zweitens sind zur Leitung eines Zoos vermutlich umfassende veterinärmedizinische Kenntnisse erforderlich. Einfach nur Tiere (mit Ausnahmen!) gut zu finden, reicht wohl kaum. Also lässt sich diese Leidenschaft im Diesseits, womöglich sogar im Jenseits weiter nur bedingt befriedigen, etwa mit dem Lesen der Erkenntnisse von Tierforschern. Da gab es jetzt an zwei Tagen in Folge Höchstinteressantes, beides aus der Welt der Affen. Im ersten Fall ging es um Schimpansen, die bei zahlenmäßiger Überlegenheit auch Gorillas angreifen. Mit Geschick lässt sich sogar ein Silberrücken mal bezwingen. Wie diese Woche im Gemeinderat, als . . . stopp, sorry vielmals: Mensch/Tier-Vergleiche gehen natürlich gar nicht! Erst recht nicht in der Politik. Als der frühere Kurzzeit-Vizekanzler Philipp Rösler seine Vorgesetzte Angela Merkel einst mit einem Frosch gleichsetzte, war das der Karriere des FDP-Politikers nicht förderlich. Sowas kann man sich höchstens bei Familienmitgliedern trauen, an die nun der zweite Bericht erinnerte: Sind Paviane im Verbund unterwegs, erhöhen Jungtiere ihre Geschwindigkeit mit allen Kräften, damit Alfamännchen nur ein bisschen langsamer werden müssen. In unserer Familie ist es leider genau umgekehrt. Vor allem auf dem Fahrrad, aber auch zu Fuß. Am schlimmsten treibt es das Trödeltier, das man gerade im Sommer die meiste Zeit hinter sich her zerren muss. Aber ein Hund ist ja auch kein Affe. Und ein Zeitungsredakteur leider kein Zoodirektor. Steffen Mack

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1