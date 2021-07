Sollte man Eltern ungefragt Erziehungsratschläge geben?

Übrigens gibt es etwas, wovor sich Eltern kaum retten können: vermeintlich gute oder zumindest angeblich gut gemeinte Ratschläge, was man mit den lieben Kleinen alles tun und lassen soll (das gleiche Phänomen lässt sich, nur am Rande, unter Hundehaltern noch besser beobachten). Wir haben uns immer alles mehr oder minder geduldig angehört – und dann aber selbst entschieden, was für die Söhne (und den Hund) wohl das Beste wäre. Diesen Tipp würden wir auch allen anderen Eltern (und Hundehaltern) geben – hätten wir uns nicht geschworen, niemals anderen ungefragt Erziehungsratschläge zu erteilen. Dieser Schwur wurde im jüngsten Urlaub einer harten Belastungsprobe unterzogen. Am Strand lief ein Junge, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, mit seinem Vater vorbei. Das Kind fragte wie ein Maschinengewehr: „KRIEGE ICH GLEICH EIN EIS? KRIEGE ICH GLEICH EIN EIS? KRIEGE ICH GLEICH EIN EIS . . .“ Aus umfangtechnischen Gründen wird hier abgebrochen, es waren bestimmt zehn Mal. Selbst unser zuvor friedlich dösender Hund hob genervt den Kopf. Der Vater aber schwieg. Ah, dachten wir, Ignorieren als pädagogisches Mittel. Muss man können, wir hätten da mutmaßlich eher etwas unwirsch reagiert. Doch plötzlich antwortete der Mann: „Mal sehen. Wenn wir bei der Mama sind, gibt es vielleicht ein Eis.“ Wie gesagt: Niemals würden wir anderen in die Erziehung reinreden. Aber insgeheim noch viel Spaß mit diesem Kind wünschen, das geht schon. Steffen Mack

