Übrigens...haben es schon viele vor uns getan. Nur wir eben noch nicht. Und weil das Selbsttesten aktuell so einfach ist wie noch nie, haben auch wir uns vor einer Woche zum ersten Mal überhaupt zum Test getraut. Schließlich ist der seit Kurzem einmal in der Woche für alle kostenlos. Vom Spucktest einer Apotheke im Parkhaus Q 6/Q 7 über Schnelltests im Rosengarten bis hin zum Testzentrum am Bootshaus ist die Auswahl für Mannheimer und Mannheimerinnen üppig. Top, dachten wir uns da und buchten direkt einen Termin. Schließlich ist es nie verkehrt zu wissen, wie der eigene Krankheitsstand aktuell so aussieht. Zwar ahnten wir schon, dass so ein Test samt Stäbchen nicht gerade angenehm ist. Aber wie tief das wirklich in Nase und Mund verschwindet, das hat uns dann doch schockiert - denn niemand hatte uns vorgewarnt! Als das Stäbchen tief in unserer Nase steckte, dachten wir panisch: „Oh Gott, weiteratmen und jetzt bloß nicht bewegen!“ Zwar wissen wir, dass der Abstrich durch die Nase seinen Weg in unseren Rachen findet und dort kaum bis keinen Schaden anrichtet. Dafür sorgen ja seine Flexibilität und der wattierte Kopf. Trotzdem fühlt es sich so an, als reiche das Stäbchen bis ins Hirn! Ein Glück, dass dieses Gefühl nur wenige Sekunden anhält - und die Belohnung, das negative Testergebnis, schon nach 15 Minuten folgt. Lisa Wazulin