Sehnsucht: Oder wenn das Richtige das Falsche ist...

Übrigens weiß die hier Schreibende jetzt, wie sich Sehnsucht anfühlt. Neulich im Restaurant: Es wird bestellt und die Gesellschaft ist zufrieden. Doch als serviert wird, da setzt sie ein. Die Sehnsucht nach dem Gericht, das man nicht bestellt hat. Der Lachs vom Nebenteller lächelt einen an. Die Spätzle gegenüber winken und schreien förmlich: Ich bin viel besser als dein Steak mit Gemüse! „Die Soße auf diesem Teller wäre viel besser gewesen als deine...!“, spricht mein Gehirn weiter zu mir. Doch ich weiß mir zu helfen. Das Kind, das der Gesellschaft beiwohnt, sitzt mit seinem Chicken-Nuggets mit Pommes Teller neben mir. Welch ein Glück! Denn während es sich an mich drückt und in all das schmiegt, was andere im Fitnessstudio abtrainieren, nutze ich die Chance! Mit der Hand greife ich (getarnt spielerisch, um nicht vor den anderen Erwachsenen aufzufliegen) in den Frittenteller. Als die salzige, nach Pommesgewürz duftende Kartoffelspezialität meinen Gaumen erreicht, bin ich zufrieden. Vorerst zumindest. „Mmmh wie das schmeckt!“, denke ich mir und schlinge die Diebesware herunter. Auch das Kind bemerkt trotz Tablet-Spielerei dabei mittlerweile meine Tarnaktion und schaut mich fragend an. Da klaue ich noch einmal und bekomme plötzlich Unterstützung in Form einer Fütterung von meiner kleinen Sitznachbarin - die meiner Meinung nach mittlerweile ganz genau meinen Plan und mein Sehnsuchtsproblem durchschaut hat.

