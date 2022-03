Heute geht es mal um was ganz Anderes, etwas vermeintlich Unwichtiges, in (meiner) Wahrheit aber d a s T h e m a schlechthin. Das Thema schlechthin regt mich ziemlich auf. Das Thema schlechthin ist aber unsexy. Sehr. Es ist nämlich so, dass ich, wenn ich die Zeit dazu habe (also echt sehr, sehr selten), dass ich also sehr, sehr selten durch die Straßen dieser Stadt gehe und mich frage, weshalb

...